Der Filmemacher Martin Keßler hat eine Mission: Er will mit seiner Arbeit Bewusstsein in der deutschen Öffentlichkeit herstellen, sagt er im Gespräch. Über zehn Jahre hat er das Staudammprojekt Belo Monte am Amazonas in Brasilien begleitet, die damit einhergehende Umweltzerstörung und Vertreibung indigener Völker dokumentiert. Sein Film läuft am Sonntag, 7. November, 15 Uhr, im Landauer Universum-Kino.

Schon immer hat Keßler als freier Dokumentarfilmer gearbeitet – früher für verschiedene Fernsehsender wie ARD, ZDF und Arte. Doch heute gebe es für klassische