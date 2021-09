Nun geht es an die großen Titel. Bei der 3. Fightnight der Elite Boxing Promotion kämpft der Landauer Diyab Dabschah um einen Gürtel eines großen Verbandes. Er und Manager Henry Bartsch lassen sich diesen Kampf einiges kosten. Sie hoffen auf einen vollen Saal im Landauer Universum Kinocenter. Geht die Rechnung auf?

Landau. „Landau soll merken, dass sich im Boxen etwas tut. Wir wollen den Sport hier wieder groß machen.“ Große Worte, die Henry Bartsch da von sich gibt. Dass das Ganze nicht nur heiße Luft ist, wollen der Mitgründer der Landauer Elite Boxing Kampfsport- und Fitnessschule und sein Partner Diyab Dabschah am 2. Oktober beweisen. Dann fliegen bei der 3. Fightnight der Elite Boxing Promotion im Universum-Kinocenter wieder die Fäuste.

Im Hauptkampf steht einmal mehr Dabschah selbst. Und diesmal geht es um einen Titel beim World Boxing Council (WBC), einem der vier großen Boxverbände, deren Champions international anerkannt werden. Konkret geht es um den Middle-East-Titel. „Wenn er den Kampf gewinnt, ist er beim WBC gelistet und kommt unter die Top 60 der Weltrangliste. Mit den nächsten drei bis vier Kämpfen will er ganz vorne angreifen“, sagt Bartsch, der den 30-Jährigen managt.

Drei Gegner vorgeschlagen

Dabschah hat seine vorherigen Kämpfe bewusst unter dem Dach des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB) ausgetragen. Dieser ist laut Bartsch an den WBC angeschlossen, wodurch sie nun an den WBC-Titelkampf gekommen seien. „Die Gegner dürfen jetzt kein Fallobst sein. Wir haben dem WBC drei Kämpfer vorgeschlagen, sie haben sich dann für einen entschieden“, sagt Bartsch. Dabschahs Gegenüber im Ring wird der Pakistaner Yasir Malik sein. Der in Lüdenscheid ansässige Kämpfer hat alle seine sieben Profikämpfe gewonnen.

Kickboxen und Mixed-Martial-Arts

Den Anfang machen die Amateure. Zwei Kämpfer aus Dabschahs Boxstall und einer vom ASV Landau treten an. Danach steigen in etwa 14 Kämpfen Profiboxer, Frauen, Kickboxer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer in den Ring, die unter anderem aus Landau, Leverkusen, Berlin, Wiesbaden und Frankfurt kommen.

Viel Geld geht für Dabschahs Titelkampf drauf. „Am Tag kommen Ringrichter, Punktrichter und Supervisor vom BDB. Für Diyabs Kampf kommen aber noch einmal extra vier Leute vom WBC“, sagt Bartsch. Zusammen mit der Miete des Kinos, der Technik, Catering und allem drum und dran würde die Fightnight fast 35.000 Euro kosten: „Das können wir nur durch unsere ganzen Sponsoren stemmen.“

Empore wird zu VIP-Bereich

Von einem Minusgeschäft wie bei der jüngsten Fightnight im September 2020 geht Bartsch aber nicht aus. „Wir durften letztes Jahr nur 250 Leute reinlassen und es war die ganze Zeit unsicher, ob die Veranstaltung überhaupt stattfindet. Das ist dieses Mal nicht so. Das Ding wird voll“, ist sich der Frankweilerer sicher. Voll heißt im Falle des großen Saals des Universum-Kinocenters: 550 Leute. Er habe bereits 160 Vorbestellungen, sagt Bartsch. Er geht davon aus, dass es keine Begrenzung für Geimpfte und Genesene und ein zusätzliches begrenztes Kontingent für nicht-immunisierte Leute gibt.

Die Empore wird wieder zum VIP-Bereich mit Catering umgestaltet. Für Essen und Trinken ist auch an den normalen Sitzplätzen gesorgt. In den Pausen zeigt das Winter-Team, das für die Veranstaltungstechnik zuständig ist, eine Lasershow.

Tag der offenen Tür am 25. September

Ein Tag vor der Veranstaltung ist das offizielle Wiegen in der Elite Boxing Kampfsportschule. Eine Woche vorher, am 25. September, ist dort von 12 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür. Die Trainer der Schule geben Vorführungen und die Profis halten ein Sparring ab. Bartsch: „Landau war mal eine Boxhochburg. Da wollen wir wieder hin.“

Info

Tickets in der Kneipe Die Hexestub, in der Elite Boxing Kampfsport- und Fitnessschule und im Universum Kinocenter