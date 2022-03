Der 1. FC Riegelsberg ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der FFV Fortuna Göcklingen verlor zu Hause in Hayna deutlich mit 0:4. FFV-Trainer Alfred Ebert konnte auf einen fast vollständigen Kader zurückgreifen, dennoch waren die Gäste in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest überlegen.

Riegelsberg machte Druck, störte früh. In der neunten Minute fiel das 0:1: Nach einem Freistoß konnte Elina Förg den Kopfball klasse parieren, der Ball fiel allerdings Kira Lackmann direkt auf den Kopf. Göcklingen bot einen offenen Schlagabtausch an – bis vor die Gefahrenzone. Die erste größere Chance entsprang einer Standardsituation. In der 22. Minute verfehlte Paula Ebert mit einem Freistoß das Tor knapp. Auch die nächste gefährliche Situation war ein Freistoß von Ebert. Aber keine FFV-Spielerin kam im Strafraum an den Ball, Riegelsberg konnte klären. Dass es bis zur Halbzeit beim 0:1 blieb, war vor allem Göcklingens starker Innenverteidung, Paula Ebert und Lea Scherer, zu verdanken.

In der 51. Minute ließ sich Lisa Wagner die Chance zum 0:2 mit Foulelfmeter nicht nehmen. Lea Scherer rückte bei Göcklingen in die Offensive und hatte in der 58. Minute Pech. Der Winkel war – nachdem sie die Torfrau umkurvt hatte – zu eng, sie traf nur das Außennetz. In der 65. Minute verzog dieselbe Spielerin aus 25 Meter knapp. Fast im Gegenzug dann das 0:3. Sabrina Meyer tauchte allein vor Torhüterin Förg auf und umkurvte sie. In der 75. Minute sogar noch das 0:4 von Anne Reinhard. Paula Ebert setzte drei Minuten später einen Freistoß an die Latte.

Riegelsberg rückte auf den dritten Platz vor. Am Sonntag gastiert die Fortuna um 14 Uhr beim SC Siegelbach, der fünf Punkte mehr hat als sie.