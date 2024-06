Neuhausen (dpa/lsw) - Ein junger Feuerwehrmann ist während der Sonnenwendfeier in Neuhausen (Enzkreis) von zwei unbekannten Männern angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden. Einer der beiden habe den 18-Jährigen am Samstagabend angesprochen und ihn unter einem Vorwand einige Meter von der Feier weggelockt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein plötzlich auftretender, vermummter Komplize habe den Feuerwehrmann dort attackiert und mit der Faust geschlagen. Der 18-Jährige habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren und sei gezielt getreten worden, bevor ein Zeuge habe eingreifen können, teilte die Polizei weiter mit. Die Täter seien zu Fuß entkommen.