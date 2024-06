Ein zufällig anwesender Feuerwehrmann hat in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) den Bewohner eines brennenden Hauses aus den Flammen gerettet. Der Mann von der Berufsfeuerwehr Castrop-Rauxel in NRW sei am Donnerstag an dem Haus vorbeigefahren und habe Rauch bemerkt, der aus dem Gebäude aufgestiegen sei, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe angehalten, sich ins Haus begeben und den 62-jährigen Hausbewohner aus der brennenden Küche ins Freie gerettet. Die beiden wurden demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weinheim (dpa/lsw) - Das Erdgeschoss des Gebäudes sei komplett ausgebrannt. Es entstand ein Schaden von 100 000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, war vorerst unklar.

PM Polizei