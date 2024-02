Ein Feuerwehrmann ist bei einem Löscheinsatz in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) gestürzt und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht zum Samstag aus bislang ungeklärter Ursache ein Einfamilienhaus im Ortsteil Talheim ausgebrochen. Es sei ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Als das Feuer ausbrach, befand sich niemand in dem Haus. Allerdings wurde es bei dem Brand so stark beschädigt, dass es derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

