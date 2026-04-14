Feuerwehrleute retten Kauz vor Erstickungstod

An einem Stuttgarter See hängt ein Vogel über dem Wasser. Er hat sich in einer Angelschnur verfangen - und die Luft wird knapp für das Tier.

Stuttgart (dpa/lsw) - Feuerwehrleute haben an einem Stuttgarter See einen Kauz in Not gerettet. Das Tier hatte sich in einer über dem Wasser an einem Ast hängenden Angelschnur verfangen und drohte zu ersticken, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach hing der Vogel an der Schnur und konnte sich nicht selbst befreien. Einsatzkräfte stabilisierten den Kauz mit einem Kescher und schnitten die Schnur durch. Der leicht verletzte Vogel kam in eine Tierklinik.

Passanten hatten am Morgen die hilflose Lage des Tieres gesehen und den Tiernotdienst alarmiert. Die Wasserrettungseinheit der Feuerwehr kam zur Unterstützung dazu.