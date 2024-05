Stuttgart (dpa/lsw) - In einem Labor des Max-Planck-Instituts in Stuttgart ist es am Sonntag zu einem Zwischenfall mit einem säurehaltigen Mittel gekommen. Dabei ist laut einem Feuerwehrsprecher ein Mensch verletzt worden. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Einsatzkräften im Stadtteil Büsnau im Einsatz, hieß es auf der Plattform X. Für die Bevölkerung bestehe aber außerhalb der Absperrung keine Gefahr, hieß es weiter. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.