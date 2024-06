Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Donnerstag in Bad Schönborn im Ortsteil Langenbrücken zehn Menschen aus einem verrauchten Mehrfamilienhaus gerettet. Angebranntes Essen in einer Küche war die Ursache der starken Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Keller und das Erdgeschoss des Hauses waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig verraucht.

Bad Schönborn (dpa/lsw) - Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Einsatzkräfte brachten die zehn Bewohner in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 51 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen bei dem Einsatz im Landkreis Karlsruhe vor Ort.

PM der Feuerwehr