Pforzheim (dpa/lsw) - Mit einer Leiter hat die Feuerwehr in Pforzheim (Enzkreis) einen Mann aus einer brennenden Wohnung gerettet. Zuvor hatten es andere Bewohner am Samstag bereits selbst ins Freie geschafft, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Mann an einem Fenster der brennenden Wohnung im Obergeschoß. Alle Bewohner blieben unverletzt. Aus einer Nachbarwohnung wurde außerdem ein Hund von der Feuerwehr gerettet.