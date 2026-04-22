Erst klingt es nach einem Hund, doch aus dem Gully meldet sich ein junger Fuchs. Die Feuerwehr rettet das Tier – doch die Geschichte hat auch eine traurige Seite.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat einen jungen Fuchs in Stuttgart aus einer misslichen Lage befreit: Das Jungtier saß wohl schon einige Zeit hilflos in einem Abwasserkanal fest – und machte mit bellähnlichen Lauten auf sich aufmerksam.

Passanten hielten die Geräusche zunächst für einen Hund und alarmierten am Mittwochmorgen die Feuerwehr, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Erst ein Blick in den Kanal brachte Klarheit: Der vermeintliche Hund entpuppte sich als kleiner Fuchs. Für die Rettung des wilden und potenziell gefährlichen Tieres wurde spezielle Ausrüstung angefordert.

Das Tier war vermutlich bereits längere Zeit in der Kanalisation gefangen. Foto: Feuerwehr Stuttgart/dpa

Eine Feuerwehrfrau stieg schließlich in den Kanal hinab, lockte das verängstigte Tier an und fing es mit einem Kescher ein. Anschließend wurde der junge Fuchs dem Tiernotdienst übergeben. Eine traurige Nachricht blieb jedoch: Für ein weiteres Jungtier im Kanal kam laut Feuerwehr jede Hilfe zu spät.