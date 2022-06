Vermutlich zwei Tage lang hat eine Seniorin zu Hause mit Platzwunden im Bett gelegen und war in einer hilfslosen Lage. Die Feuerwehr rettete die Frau am Sonntag. Nachbarn in Reichenau (Kreis Konstanz) machten sich am Samstagmorgen Sorgen, dass mit ihrer Nachbarin etwas nicht stimmt, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Sie hatten die Seniorin schon eine Weile nicht mehr gesehen und es waren auch alle Rollläden geschlossen. Deshalb riefen Sie über den Notruf um Hilfe.

Reichenau (dpa/lsw) - Im Beisein der Polizei wurde die Wohnungstür mit einem Türöffnungswerkzeug geöffnet. Die Seniorin wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie war nach Auskunft der Feuerwehr vermutlich zwei Tage in dieser hilflosen Lage zu Hause.

