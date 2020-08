Zu einem Brand in der Schrebergartenkolonie „Am Sandbuckel“ rückte die Feuerwehr Haßloch am Donnerstagabend nach eigenem Bericht kurz vor 20 Uhr mit neun Fahrzeugen und 44 Kräften aus. Vor Ort entdeckten sie in einem Grundstück mehrere brennende Schrebergartenhäuschen südlich der L 532, wobei das Hauptgebäude in voller Ausdehnung in Flammen stand. Mehrere Trupps rückten unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung mit fünf Strahlrohren vor. Unter anderem sicherten die Wehrleute zwei Gasflaschen, brachten diese aus dem Gebäude und sorgten für Kühlung.

Wasserversorgung verlegt

„Da das Sandbuckelgelände nicht an das Wasserleitungsnetz angeschlossen ist, musste ein anfänglich Pendelverkehr zum nächstgelegenen Hydranten an der Westrandstraße eingerichtet werden“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Michael Krist. Zeitgleich habe die Wehr eine etwa 400 Meter lange Leitung zum nächsten Hydranten verlegt. Laut der Neustadter Polizei war das Feuer gegen 21.40 gelöscht. Allerdings zogen sich die Nachlöscharbeiten noch weit in die Nacht hinein, sagte Krist. Laut Polizei ist es nicht auszuschließen, dass ein technischer Defekt zu dem Brand geführt hat. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, ein Rettungswagen blieb aber zur Sicherheit der Einsatzkräfte vor Ort. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.