Eine Dachgeschosswohnung steht komplett in Flammen. Warum die Feuerwehr über stunden mit Löschen beschäftigt ist.

Stuttgart (dpa/lsw) - In einer Dachgeschosswohnung in Stuttgart ist ein Feuer ausgebrochen und hat einen größeren Schaden verursacht. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Nacht. Dabei sei ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Er sei mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, konnte aber bereits in der Nacht wieder entlassen werden.

Alle Hausbewohner konnten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt. Ermittler schätzen den Schaden auf rund 300.000 Euro. Zwei Wohnungen sind unbewohnbar.

Löscharbeiten bis in die Morgenstunden

Als die Einsatzkräfte am Sonntag bei dem brennenden Haus ankamen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern und drohten auf das gesamte Dach überzugreifen. Die Nachlöscharbeiten hätten sich laut Feuerwehr bis in die Morgenstunden gezogen.

Teilweise hatten sich die Flammen auf eine Decke und Zwischenwand ausgebreitet. Diese hätten die Einsatzkräfte aufwendig aufbrechen müssen, um die letzten Glutnester zu löschen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar.