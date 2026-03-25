120 Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen die Flammen im Hohenlohekreis. Was bislang bekannt ist.

Bretzfeld (dpa/lsw) - Mit rund 120 Einsatzkräften hat die Feuerwehr einen Waldbrand in Bretzfeld (Hohenlohekreis) gelöscht. Bei der Bekämpfung des Feuers halfen auch einige Landwirte und ein Abschleppunternehmen mit, wie die Polizei mitteilte. Nach gut vier Stunden war das Feuer gelöscht.

Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von 5.600 Quadratmetern unterhalb eines Grillplatzes im Unterholz aus - das entspricht ungefähr drei Vierteln eines Fußballplatzes. Verletzt wurde niemand. Der Schaden lasse sich bislang nicht beziffern. Auch die Brandursache ist noch unklar.