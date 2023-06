Eine Katze ist in Stuttgart so unglücklich in einem Rankgitter festgesteckt, dass die Feuerwehr eine hydraulische Rettungsschere für die Befreiung des Tieres benötigt hat. Die Katze war nach Angaben der Feuerwehr vom Montag hinter ein Rankgitter geklettert, das an einem Abluftturm des Feuerbacher Tunnels angebracht war. Doch das Gitter war nach unten hin geschlossen und die Katze kam nicht mehr heraus. Sie miaute am Sonntag laut und machte so einen Passanten auf sich aufmerksam.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feuerwehrleute versuchten zunächst, die Katze ohne technisches Gerät zu befreien. Sie redeten den Angaben zufolge beruhigend auf das Tier ein und schoben es vorsichtig an. Doch das habe nichts gebracht - die Katze steckte fest. Also griffen die Feuerwehrleute zur hydraulischen Rettungsschere und trennten das Rankgitter auf. Sie deckten die scharfen Kanten ab und holten die Katze heraus. Das Tier war laut Feuerwehr unverletzt.

Mitteilung