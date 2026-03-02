Ein Feueralarm versetzt die Besucher eines Einkaufszentrums in Sorge. Als ein dramatisches Gerücht die Runde macht, verschärft sich die Lage.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Gerücht nach einem Feueralarm hat unter den Besuchern eines Einkaufszentrums in der Ludwigsburger Innenstadt für Panik gesorgt. Wegen eines Gerüchts um eine angebliche Schießerei flüchteten zahlreiche Menschen ins Treppenhaus des Gebäudes und erschwerten damit die Räumung des Einkaufszentrums, wie die Polizei mitteilte. Wie das Gerücht über die Schießerei entstanden sei und wer den Feueralarm am Samstagabend ausgelöst hat, sei bisher nicht bekannt.

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, die Besucher des Einkaufszentrums zu beruhigen und zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen. Den Angaben zufolge befanden sich schätzungsweise 400 bis 500 Menschen im Haus.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es weder zu einem Brand noch zu einem anderen gefährlichen Ereignis gekommen war. Aufgrund des mutmaßlichen Missbrauchs des Feueralarms ermittelt nun die Polizei.