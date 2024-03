Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus im Umbau in Stuttgart in weiten Teilen zerstört. Die Flammen brachen aus bisher ungeklärter Ursache am frühen Montagmorgen aus und wurden von Anwohnern gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach stand das unbewohnte Haus bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte vollständig in Flammen. Vier Bewohner aus umliegenden Gebäuden mussten sicherheitshalber ihre Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

Mitteilung der Feuerwehr