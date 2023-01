Steinheim am Albuch (dpa/lsw) - Rund 100 Strohballen sind auf einem Feld bei Steinheim am Albuch (Landkreis Heidenheim) abgebrannt. Das Feuer sei vermutlich von einem Feuerwerkskörper verursacht worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Die gestapelten Ballen hätten am Sonntagabend von oben her angefangen zu brennen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 20.000 Euro.