Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Durch ein Feuer ist ein Praxisgebäude in Waldshut-Tiengen unnutzbar geworden. Für wie lange, war nach Angaben eines Polizeisprechers von Dienstag zunächst unklar. Der Brand war am Montag nach ersten Erkenntnissen wohl wegen eines technischen Defekts an einer Waschmaschine im Erdgeschoss ausgebrochen. Wegen der Hitze platzte auch eine Wasserleitung. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine Summe im sechsstelligen Bereich.

Pressemitteilung