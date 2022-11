Jestetten (dpa/lsw) - Ein Einfamilienhaus ist bei einem Brand zerstört worden: Es entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro. Niemand wurde bei dem Brand verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Vormittag stand das Haus bereits vollständig in Flammen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Rund 80 Einsatzkräfte waren bei dem Brand in Jestetten (Landkreis Waldshut) vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern nach Angaben Polizei vorerst an.

Mitteilung der Polizei