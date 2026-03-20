500.000 Euro Schaden, ein zerstörtes Doppelhaus: Bei dem Brand haben die Bewohner alles verloren. Wie Nachbarn und Feuerwehr helfen konnten.

Dornhan (dpa/lsw) - Beim Brand eines Doppelhauses in Dornhan im Kreis Rottweil ist ein Mann verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von einer halben Million Euro. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in einer Hälfte des Hauses aus und griff dann auf die zweite Haushälfte über.

Alle Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Der 46 Jahre alte Hauseigentümer erlitt demnach jedoch mittelschwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Trotz eines Großaufgebots der Feuerwehr wurden beide Haushälften vollständig zerstört. Die Hausbewohner kamen zunächst bei Nachbarn und Bekannten unter. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 500.000 Euro.