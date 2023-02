Gengenbach (dpa/lsw) - In einem Seniorenheim in Gengenbach (Ortenaukreis) ist am frühen Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen, rund 80 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber sei vorsorglich vor Ort, wie die Polizei weiter mitteilte. Von den Bewohnern sei bisherigen Erkenntnissen nach niemand verletzt worden. Eine Mitarbeiterin habe möglicherweise eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Laut erster Einschätzung sind zwei Zimmer in der Einrichtung von dem Feuer betroffen. Brandursache und Schadenshöhe seien unklar.

Pressemitteilung Polizei