Dichter Rauch, Rettung per Drehleiter: Ein Mensch wird in Radolfzell aus einem Haus gerettet. Wie hoch der Schaden ist und was die Polizei jetzt untersucht.

Radolfzell (dpa) - Nach einem Küchenbrand in Radolfzell (Kreis Konstanz) hat die Feuerwehr einen Menschen per Drehleiter aus einem Haus gerettet. Das Treppenhaus habe wegen des dichten Qualms nicht mehr betreten werden können, teilte die Polizei weiter mit. Zuvor hatte die Bewohnerin der Brandwohnung im zweiten Stock das Haus noch selbstständig verlassen können. Verletzt worden sei bei dem Vorfall am Samstagabend niemand. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.