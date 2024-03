Ein 51-Jähriger, der Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben soll, sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Der Mann soll für ein Feuer verantwortlich sein, das in einem Solarium in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) ausbrach und bei dem ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Solarium befand sich im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses.

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Die Beamten ermittelten bereits nach dem Brand am Samstagmorgen wegen besonders schwerer Brandstiftung gegen den Verdächtigen. Am Tag darauf wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Mann in eine Haftanstalt gebracht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die acht Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen, da sie verrußt waren.

Zweite Pressemitteilung der Polizei

Erste Pressemitteilung der Polizei