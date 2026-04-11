In einem Wohnhaus bricht ein Feuer aus. Große Flammen schlagen aus dem Dach und sorgen für massiven Rauch. Fast alle Bewohner können das Haus verlassen – doch ein Mensch bleibt verschwunden.

Lobbach (dpa/lsw) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Lobbach ( Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei erlitten die beiden vermutlich eine Rauchvergiftung. Ob weitere Menschen verletzt wurden, ist bislang unklar. Zurzeit werde noch ein Bewohner vermisst. Es sei jedoch unklar, ob sich dieser bei Brandausbruch überhaupt im Haus befunden habe, sagte ein Polizeisprecher.

Alle weiteren Bewohner befinden sich den Angaben zufolge in Sicherheit. Das Feuer war am Morgen im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen und sorgte für starken Rauch und deutlich sichtbare Flammen. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergriff und hat den Brand laut Polizeiangaben unter Kontrolle.

Die Löscharbeiten dauerten am Mittag weiter an. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.