Tiefgarage voller Qualm: In Mannheim bricht am Morgen ein Feuer im Fahrradkeller aus. Was bisher bekannt ist.

Mannheim (dpa/lsw) - In einer Tiefgarage in Mannheim ist ein Brand ausgebrochen. Ein Mensch wurde dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Informationen zufolge brach das Feuer am Morgen im Fahrradkeller einer Tiefgarage aus. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Verletzte schnell aus dem Gefahrenbereich gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Person wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand anschließend schnell. Weitere Angaben zur Ursache des Feuers liegen zunächst nicht vor.