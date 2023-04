Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Rohrdorf (Kreis Calw) ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Donnerstag in einem Raum der KFZ-Werkstatt ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte.

Rohrdorf (dpa/lsw) - Mitarbeiter verständigten den Notruf und versuchten parallel die Flammen zu löschen. Mit Hilfe der eintreffenden Feuerwehr konnte schließlich der Brand eingedämmt und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden.

Laut Polizei habe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gegeben. Die Brandursache blieb weiterhin unklar.

PM Polizei