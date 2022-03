Nach einem Feuer in einer Kirche in Ispringen (Enzkreis) hat die Polizei einen 53-jährigen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann befinde sich in der Obhut der Polizei, teilten Staatsanwaltschaft und die Beamten am Montagabend gemeinsam mit. Zu den Hintergründen des Vorfalls werde noch ermittelt.

Pforzheim (dpa/lsw) - Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen am Nachmittag im Inneren der Kirche ausgebrochen. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden. Wie hoch der Schaden in der Kirche sei, könne noch nicht gesagt werden.

