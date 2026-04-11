Feuer in Einfamilienhaus – 92-Jährige tot

Große Flammen schlagen aus dem Dach und sorgen für massiven Rauch. Fast alle Bewohner können das Haus verlassen. Aber für eine Seniorin kam jede Hilfe zu spät.

Lobbach (dpa/lsw) - Eine 92-Jährige ist nach dem Brand eines Hauses in Lobbach ( Rhein-Neckar-Kreis) tot geborgen worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Eine weitere Person erlitt demnach eine leichte Rauchgasintoxikation. Der Brand am Samstagvormittag verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 300.000 Euro.

Zur Brandursache könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, hieß es weiter. Die Ermittlungen laufen noch. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.

Das Feuer war im Dachstuhl des Einfamilienhauses ausgebrochen - mit starkem Rauch und deutlich sichtbaren Flammen. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass diese auf benachbarte Häuser übergreifen.