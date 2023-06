Herbolzheim (dpa/lsw) - Ein Brand in einer Wohnung eines Mehfamilienhauses in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) hat einen Schaden von rund 500.000 Euro verursacht. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Feuer in der Küche bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zum Zeitpunkt des Brands am Donnerstag befanden sich eine 92-Jährige und ihre Pflegerin in der Wohnung. Beide erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in eine Klinik gebracht. Die Wohnung ist wegen der Schäden nicht mehr bewohnbar.

PM Polizei