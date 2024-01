Schwendi (dpa/lsw) - Beim Brand eines Blockheizkraftwerks in der Gemeinde Schwendi (Kreis Biberach) ist am Montagmorgen Sachschaden entstanden, verletzt wurde aber nach Polizeiangaben niemand. Bislang sei nicht klar, wie das Feuer am Morgen ausbrechen konnte. Es sei auch eine Explosion ausgelöst worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei nach kurzer Zeit gelöscht worden. Zuerst hatte die «Schwäbische Zeitung» online berichtet.