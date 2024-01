Beim Brand eines Blockheizkraftwerks auf einem Bauernhof in der Gemeinde Schwendi (Kreis Biberach) ist am Montag ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Eine Verpuffung in den Technikräumen soll das Feuer nahe eines Schweinestalls ausgelöst haben, wie die Polizei mitteilte. Durch die Druckwelle wurde eine Zwischenwand herausgehoben.

Schwendi (dpa/lsw) - Nach ersten Erkenntnissen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr habe den Brand nach kurzer Zeit löschen können, sagte ein Sprecher. Das Übergreifen der Flammen auf die Stallungen konnte verhindert werden. Zuerst hatte die «Schwäbische Zeitung» online berichtet.

