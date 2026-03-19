Nach einem Brand im Kreis Biberach müssen mehrere trainierende Gäste medizinisch versorgt werden. Die Polizei geht von einer hohen Schadenssumme aus.

Warthausen (dpa/lsw) - In einem Fitnessstudio in Warthausen (Kreis Biberach) ist ein Brand im Saunabereich ausgebrochen. Zwei Gäste wurden vor Ort mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau erlitt einen Schock und kam vorsorglich in eine Klinik.

Das Feuer drang bis in die Zwischendecke und sorgte für einen Wasserrohrbruch. Sämtliche Räume im Studio wurden dadurch geflutet. Weshalb das Feuer am Morgen ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.