Beim Dachstuhlbrand an einem Zweifamilienhaus in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Montag hatte sich das Feuer am Samstag über Funkenflug auf die Isolierung unter den Dachziegeln ausgebreitet, nachdem zuvor eine benachbarte Gartenhütte und eine Tanne Feuer gefangen hatten.

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Laut Polizei hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen in dem Haus auf, sodass niemand verletzt wurde. Um Glutnester zu beseitigen, deckte die Feuerwehr einen Großteil des Daches ab. Die Polizei ermittle nun die genaue Brandursache.

Mitteilung der Polizei