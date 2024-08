Am späten Abend wurde die Feuerwehr in Baden-Baden über einen Brand informiert. Später wird ein Feuerwehrmann in ein Krankenhaus gebracht, ein hoher Schaden entsteht. Was bisher bekannt ist.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Technikraum in Baden-Baden ist nach Angaben der Feuerwehr ein Feuerwehrmann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Zudem sei nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe einer fast siebenstelligen Summe entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Anwohner des Hauses seien unverletzt geblieben, teilte die Feuerwehr mit. Das betroffene Haus war demnach zunächst nicht mehr bewohnbar. Ein Poolhaus wurde nach Polizeiangaben vollständig zerstört. Die Ursache war demnach zunächst nicht bekannt.