In der Nacht gerät eine Scheune in Brand, in der Maschinen und Stroh gelagert sind. Die Halle wird komplett zerstört, der Schaden ist beträchtlich.

Ammerbuch (dpa/lsw) - Beim Brand einer Scheune in Ammerbuch (Landkreis Tübingen) ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, waren darin landwirtschaftliche Maschinen und Stroh gelagert.

Das Feuer war demnach in der Nacht aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand. Das Gebäude sei bei dem Brand komplett zerstört worden. Der Brand an der Scheune war nach mehreren Stunden gelöscht, allerdings war die Feuerwehr zunächst noch damit beschäftigt, Glutnester im Stroh abzulöschen, wie der Sprecher sagte.