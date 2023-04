Schwetzingen (dpa/lsw) - Rund 100.000 Euro Schaden sind bei einem Brand in einem Laden in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach das Feuer am Mittwochabend aus, als das Geschäft bereits geschlossen war. Die Feuerwehr brachte Anwohner, die über dem Laden wohnten, aus dem Gebäude. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die genaue Ursache des Brandes sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Mitteilung der Polizei