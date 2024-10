Ein Koch hantiert in der Küche eines Lokals mit einer Gasflasche. Plötzlich gibt es eine Stichflamme. Über eine Dunstabzugshaube breitet sich das Feuer im Gebäude aus.

Villingendorf (dpa/lsw) - In einer Gaststätte in Villingendorf (Landkreis Rottweil) ist bei laufendem Betrieb ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Koch am Freitagabend in der Küche eine Gasflasche umgesteckt. Nach ersten Erkenntnissen sei dabei eine Stichflamme entstanden, die eine Dunstabzugshaube in Brand steckte. Über diese habe sich das Feuer dann in sämtliche Stockwerke des Gebäudes ausgebreitet.

Der 52-jährige Koch habe bei dem Vorfall Verbrennungen an den Händen und am Gesicht erlitten. Er kam laut einem Polizeisprecher ins Krankenhaus. Weitere Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Den Schaden am Gebäude schätzte die Polizei zunächst auf rund 200.000 Euro.

Die Gäste und das Personal hätten den Brand rechtzeitig bemerkt und das Gebäude verlassen, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr habe den Brand eindämmen und etwa ein Übergreifen auf den Dachstuhl verhindern können.