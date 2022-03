Nagold (dpa/lsw) - Ein vermutlich vorsätzlich ausgelöster Brand hat auf einem Schulgelände in Nagold (Landkreis Calw) erheblichen Schaden angerichtet. Menschen seien bei dem Feuer in den frühen Morgenstunden nicht verletzt worden, berichtete die Polizei am Samstag. Hinweise auf den oder die Verursacher fehlten bisher.

Mehrere Müllcontainer auf dem Areal einer Gemeinschaftsschule sind in Brand geraten. Die Überdachung eines Hofdurchgangs brannte dann ab. Die Flammen erreichten schließlich einen unbewohnten Anbau der Stadthalle. Der Sachschaden beträgt rund 250.000 Euro. Der Schulbetrieb könne nach derzeitigen Erkenntnissen weiterlaufen, teilte die Polizei mit.

