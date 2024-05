Bad Säckingen (dpa/lsw) - Nach dem Brand auf einer Schultoilette in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) ist das Gebäude geräumt worden. Wie viele Schüler sich zu dem Zeitpunkt darin befunden hatten, konnte die Polizei am Dienstag nicht angeben. Zwei Schülerinnen wurden vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht, verletzt wurde niemand. Aus der Schultoilette war am Dienstagvormittag Rauch gedrungen. Das Feuer beschränkte sich auf den Toilettenbereich, die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von rund 150 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung