Auf dem Dach eines mehrgeschossigen Rohbaus in Freiburg ist aus bisher unbekannter Ursache Dachpappe in Brand geraten. Wie die Polizei und die Feuerwehr am Montagabend berichteten, explodierte auf dem Dach auch eine Gasflasche. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden.

Freiburg (dpa/lsw) - Der Brand auf einer Dachfläche von rund 30 Quadratmetern war am Abend unter Kontrolle. Im Einsatz waren 20 Feuerwehr-Fahrzeuge und 70 Feuerwehrleute. Nahe des Einsatzortes kam es zu Verkehrsbehinderungen.