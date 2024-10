Der linke Turm der Klosterkirche Weißenau fing in 40 Metern Höhe Feuer. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Die Polizei ermittelt.

Ravensburg (dpa) - Ein Feuer am linken Kirchturm der Klosterkirche Weißenau in Ravensburg ist schnell gelöscht worden. Der Brand war am Mittwoch in ungefähr 40 Metern Höhe unter dem Glockenturm ausgebrochen. Nach Informationen eines dpa-Fotografen konnte das Feuer aber zügig gelöscht werden. Das bestätigte später auch die Polizei. 77 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 18 des Rettungsdienstes seien vor Ort gewesen.

Nach Angaben der Polizei hat die Feuerwehr den Brand gut unter Kontrolle bekommen. Er habe sich nicht ausgebreitet, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der noch unbekannten Brandursache wurden Ermittlungen eingeleitet. Der entstandene Sachschaden am Kirchturm und am Gerüst, mit dem der Turm derzeit wegen Bauarbeiten umgeben ist, liegt nach Schätzungen der Polizei im unteren fünfstelligen Bereich.