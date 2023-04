Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Männer der HSG Trifels doch in die Verbandsliga aufsteigen. Staffelsieger in der A-Klasse sind sie schon. Die Frauen spielen am Freitag und am Sonntag wohl ohne ihren Trainer.

Die Männer der HSG Trifels sind Staffelsieger in der Handball-A-Klasse. Mit dem 31:25-Sieg beim TV Kirrweiler sind sie im Etappenziel. Möglich, dass Spielertrainer Sebastian Doll am heutigen