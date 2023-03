Tübingen (dpa/lsw) - Nach der tödlichen Messerattacke in Tübingen im Alten Botanischen Garten hat die Polizei einen 27 Jahre alten Mann festgenommen. Wie sie am Samstag mitteilte, steht er in dringendem Tatverdacht, am Donnerstag einen 23-Jährigen so schwer verletzt zu haben, dass dieser kurz darauf in einer Klinik seinen Verletzungen erlag.