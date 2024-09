Die Leiche einer jungen Spanierin wird an einem Fluss gefunden. Ermittler gehen von einer Tötung aus - und nehmen einen Landsmann fest.

Kennelbach (dpa) - Eine nahe dem Bodensee gefundene Tote ist von österreichischen Ermittlern als eine 25 Jahre alte Spanierin identifiziert worden. Sie lebte seit zwei Jahren im Bundesland Vorarlberg, zuletzt in der Gemeinde Kennelbach, wie die Polizei mitteilte. Dort war ihre Leiche am Sonntag nahe einer Flussmündung in den Bodensee entdeckt worden. Das vorläufige Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung wies darauf hin, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Ein 25-jähriger Spanier wurde als Verdächtiger festgenommen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau und der Mann in einer Beziehung zueinander standen. Der Festgenommene bestreitet jedoch, die Frau getötet zu haben. Informationen zur Todesursache blieben aus ermittlungstaktischen Gründen unveröffentlicht.