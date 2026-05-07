Baden-Württemberg Festnahme in 41 Jahre altem «Cold Case» aus Deggingen

Polizei
Ein 70-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Eine Frau wird im Jahr 1985 nackt und gefesselt im Wald tot gefunden – nun gibt es in dem Fall nach mehr als vier Jahrzehnten einen Ermittlungsdurchbruch.

Deggingen (dpa/lsw) - Mehr als 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Deggingen (Landkreis Göppingen) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 70-jähriger Mann sitzt seit Mitte April in Untersuchungshaft, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm gemeinsam mitteilten. Es besteht demnach der dringende Verdacht, dass der Mann die 31-Jährige im Jahr 1985 getötet habe, um ein zuvor an ihr begangenes Sexualdelikt zu vertuschen.

Die Frau wurde damals nackt und an den Beinen gefesselt neben einem Waldweg im Gewann Winterhalde gefunden. Umfangreiche Ermittlungsarbeit führte den Angaben nach zu dem Durchbruch in dem sogenannten Cold Case.

Anfang November habe es bei dem Tatverdächtigen daheim eine Durchsuchung gegeben, bei der zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt worden seien. Deren Auswertung, eine Neubewertung vorhandener Beweismittel, ein rechtsmedizinisches Gutachten sowie der Abgleich der DNA-Spuren haben demnach den Tatverdacht gegen den Mann erhärtet.

Der 70-Jährige habe sich Mitte April daheim widerstandslos festnehmen lassen. Noch am selben Tag habe ein Haftrichter die Untersuchungshaft wegen des Verdacht des Mordes angeordnet. Die Ermittlungen dauern weiter an.

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