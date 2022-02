Das barocke Schloss Bruchsal wird 300 Jahre alt, und der Geburtstag wird mit einem Kulturfestival vom 28. Juli bis 7. August gefeiert. Den Auftakt macht die Staatsoper Stuttgart mit einer Aufführung von Giacomo Puccinis Oper „Tosca“ und einem symphonischen Abend mit Wagner und Beethoven. Auch ein Konzert mit Jazztrompeter Till Brönner ist schon fix.

Am 28. Juli sollen 150 Mitwirkende in Orchester, Chor, Solisten und Kinderchor im Einsatz sein. Mit dem Dirigenten Thomas Guggeis steht ein echter Star am Pult: Der designierte Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt ist erst 29 Jahre alt, hat aber schon als Staatskapellmeister der Staatsoper Berlin und vielen anderen Konzerthäusern für Furore gesorgt. Für die Partie des Cavaradossi ist der international bekannte deutsch-brasilianische Tenor Martin Muehle verpflichtet. Erst kürzlich trat er mit dieser Rolle im Stuttgarter Opernhaus auf. Bass-Bariton Tomasz Koniecny übernimmt die Rolle des skrupellosen Polizeichefs von Rom, Baron Scarpia.

Am 29. Juli folgt ein symphonischer Abend mit Höhepunkten aus Wagners Lohengrin, gesungen vom gefragtesten Wagner-Tenor unserer Zeit: Klaus Florian Vogt. Im zweiten Teil des Abends erklingt Beethovens siebte Symphonie. Dirigiert wird dieser Abend vom Generalmusikdirektor der Stuttgarter Staatsoper, Cornelius Meister.

Arena mit 2830 Plätzen entsteht im Garten

Am 30. Juli stellt der deutsche Jazztrompeter und Echo-Preisträger Till Brönner Material aus seinem neuen Album „On Vacation“ vor. Insgesamt sind acht Open-Air-Konzerte beim Schlossfestival geplant: darunter auch ein Gala-Abend. Dafür entsteht auf der Gartenterrasse eine „Schloss-Arena“ mit 2830 Sitzplätzen auf Tribünen und im Parkett.

Erinnert wird mit dem Festprogramm an die Grundsteinlegung am 27. Mai 1722 durch den damaligen Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn. Das Schloss wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und anschließend wieder vollständig aufgebaut. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bieten zum Jubiläumstermin eine Festwoche mit Sonderführungen und Mitmachangeboten.

Karten

Die drei genannten Termine sind bereits im Vorverkauf in der Bruchsaler Touristinformation im neuen „H7“ in Bruchsal, Hoheneggerstraße 7, sowie online über www.myticket.de. Das komplette Programm und Informationen finden sich unter www.schlossfestival.de.