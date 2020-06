Der Verein Rock am Friedensdenkmal verschiebt sein für Mitte August geplantes Festival auf den 6. und 7. August 2021. Das Programm bleibt gleich. Wer Karten für die seit fast einem Jahr ausverkauften Konzerte hat, kann sie im kommenden Jahr nutzen. Wer jetzt schon weiß, dass er an den Tagen keine Zeit hat, kann seine Tickets dieses Jahr noch zurückgeben im Edenkobener Brillengeschäft Uehlin oder per Post an den Verein Rock am Friedensdenkmal, Blücherstraße 11a, 67480 Edenkoben – Angabe der Kontodaten nicht vergessen. Allerdings werden keine Versandkosten und Vorverkaufsgebühren erstattet. Das Angebot endet am Jahresende, teilt der Veranstalter mit.