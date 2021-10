In Karlsruhe startet heute das Queer-Filmfestival Pride Pictures. Bis 17. Oktober sind 38 Lang- und Kurzfilme sowie Dokumentationen aus 21 Ländern in der Kinemathek zu sehen. Zum Start gibt es ein Kurzfilmprogramm. Weitere drei folgen im Laufe der Woche. In den Beiträgen geht es unter anderem mit einer verbotenen Liebe ins Amerika des 19. Jahrhunderts und mit einer Liebesgeschichte inmitten des Milieus käuflicher Liebe ins heutige Berlin. Das Thema Zwangsheirat wird in dem bunten Programm ebenso thematisiert wie afrikanische Lebensfreude.

Der Eröffnungslangfilm „Alice Júnior“ erzählt die Geschichte einer sorglosen und verwöhnten Transgender-Youtuberin, die sich in der brasilianischen Provinz behaupten muss. Zum Film „Kapana“ wird Regisseur Philippe Talavera aus Namibia anwesend sein. Mit welchem Risiko eine transidente Persönlichkeit in Georgien Tag für Tag leben muss, wo selbst ein Arztbesuch lebensgefährlich werden kann, führt die Dokumentation „Instruction for Survival“ vor Augen. Und der Film „Kokon“ erzählt in der Jugendvorstellung die trotzig leichte Geschichte einer sommerlichen Wandlung in der multikulturellen Atmosphäre Berlins. Alle fremdsprachigen Filme werden unsynchronisiert mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Karten

Tickets gibt’s unter www.pridepictures.de, www.kinemathek-karlsruhe.de und an der Kinokasse der Kinemathek in der Karlsruher Kaiserpassage.